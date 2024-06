Puccini arriva a Casa Italia. Le arie del Maestro per caricare gli azzurri contro l’Albania

Anche la Nazionale Italiana di calcio celebra Puccini, e lo ha fatto subito all’apertura di Casa Azzurri, il vero e proprio punto di riferimento della Figc e della squadra guidata dal tecnico Spalletti che è stata inaugurata nei giorni scorsi a Iserlohn in vista dei Campionati Europei.

In occasione dell’apertura dello spazio dei ben 1300 metri quadrati della Matthias Grothe Halle sono state suonate alcune della arie più celebri del Maestro nato a Lucca alla presenza del direttore della Fondazione Puccini Luigi Viani in rappresentanza del Puccini Museum e di The Lands of Giacomo Puccini. Un avvio straordinario, a riprova di quanto Giacomo Puccini rappresenti per il nostro Paese, ma che non resterà isolato.

Oggi pomeriggio, giorno della gara inaugurale degli Azzurri contro l’Albania a Dortmund, si terrà infatti un vero e proprio concerto dal vivo sulle arie del Maestro, sempre organizzato dalla Fondazione Giacomo Puccini e che vedrà sul palco – che ieri ha ospitato la cantante Noemi – tenore, soprano e pianista impegnati nel regalare emozioni ai tanti presenti proprio sulle note pucciniane.

Casa Azzurri ha già infatti visto le prenotazioni di oltre 7500 tifosi nei primi giorni di apertura, tifosi che hanno potuto, oltre che ascoltare musica Made in Italy, ammirare la mostra ‘Sfumature di Azzurro’ con i cimeli del Museo del Calcio di Coverciano e aggirarsi tra gli stand, dove è in vendita il merchandising della Nazionale, e visitare il Media Center, ovvero lo spazio che ospiterà le conferenze stampa dei protagonisti durante l’Europeo, con postazioni attrezzate e gli studi tv dei principali canali televisivi mondiali.

Fabrizio Vincenti