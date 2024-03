Prove di intesa sul mercato ambulante. Primo step in Comune con le categorie

Sono iniziate ieri pomeriggio a Palazzo Orsetti le concertazioni con le associazioni di categoria ed una rappresentanza dei venditori ambulanti del territorio, al fine di delineare il nuovo assetto e nuove strategie di valorizzazione del mercato Don Baroni. La riunione è stata presieduta dall’assessore al commercio Paola Granucci, che ha sottolineato: ”Il mercato Don Baroni è centrale nello sviluppo del commercio cittadino e per questo l’amministrazione intende ricompattarlo, promuoverlo e valorizzarlo. Lucca ha una grande tradizione per il commercio ambulante – prosegue –. Questa tipologia distributiva si è rivelata tra le più dinamiche e capace di reagire ai cambiamenti imposti dall’evoluzione della domanda. Lavoreremo quindi insieme alle categorie per dare al mercato Don Baroni un assetto che sappia rispondere alle esigenze dei venditori e dei potenziali clienti”. Cna commenta: “C’è ampia convergenza con le istituzioni sul valore dell’ambulantato. Si lavora per superare le criticità del settore“. Il primo incontro sull’ambulantato ha visto confrontarsi sindaci di Lucca e Altopascio, assessori di Capannori, Forte dei Marmi e Bagni di Lucca con Cna commercio su aree pubbliche.