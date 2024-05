Progetto speciale per le coltivazioni nel territorio

"Con il progetto biennale Patagnana – ha spiegato il presidente dell’Unione Comuni Andrea Tagliasacchi- si è potuto trasferire innovazione e conoscenze sul nostro territorio per applicare il modello ottimale di coltivazione della patata in un’area particolare come quella garfagnina". Si può sintetizzare così l’incontro svoltosi a Sillicagnana, in Comune di San Romano, relativo ai risultati conseguiti, nel biennio 2022-2023, dal progetto "Patagnana" che ha visto come capofila la Società Cooperativa agricola Garfagnana Coop Alta Valle del Serchio e la Fondazione per il clima e la sostenibilità (Fcs) di Firenze, realizzato all’interno di un progetto della Regione Toscana, finanziato con fondi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con interventi a sostegno dei processi di innovazione organizzativa e di processo produttivo nel settore della cooperazione agricola e nei consorzi forestali. "Garfagnana Coop Alta Valle del Serchio- spiega il presidente Lorenzo Satti (FOTO)- in questi due anni si è occupata, oltre che di tutti gli adempimenti amministrativi relativi all’espletamento del bando, della coltivazione di due appezzamenti di patate seguendo le indicazioni fornite dalla Fcs di Firenze. Nello specifico, la cooperativa ha eseguito le operazioni di lavorazione, concimazione, trattamenti fitosanitari per insetti e crittogame, irrigazione, acquisendo le nozioni di conoscenza utili poi a operare in autonomia. In tal senso, sono state testate delle macchine operatrici noleggiate, le modalità per la difesa e la conoscenza dei cicli biologici dei patogeni, i sistemi per il controllo remoto dell’umidità del suolo, dell’accensione e spegnimento automatico dell’irrigazione e i sistemi di controllo del germogliazione in fase di conservazione".

Dino Magistrelli