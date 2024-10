Progetto di restauro della fontana di piazza Vittorio Veneto

Continuano le attività di recupero della facciata della pieve di Santa Maria Assunta a Villa Basilica.

Dopo l’ok da parte del Ministero della Cultura con il quale sono stati assegnati 280mila euro - da spendere in tre anni - al Comune di Villa Basilica per il restauro della facciata della chiesa del capoluogo, condotto con il coordinamento della Soprintendenza di Lucca, l’amministrazione villese ha presentato all’Autorità Idrica Toscana il progetto per la manutenzione della fontana pubblica in piazza Vittorio Veneto.

Si tratta di un lavoro da circa 29 mila euro che, se finanziato, contribuirà a recuperare un altro importante elemento storico-architettonico del territorio.

“La fontana – spiega il sindaco di Villa Basilica, Giordano Ballini – è l’antico fonte battesimale che un tempo era posizionato all’interno della chiesa. I lavori stanno procedendo secondo i ritmi attenti della Soprintendenza che ha installato alcuni strumenti utili a deumidificare la pieve con l’obiettivo di preservare al meglio le opere custodite al suo interno”.

R.L.