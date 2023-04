Piccoli cittadini del mare crescono La ’I C’ tra le classi migliori d’Italia

Le fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilità, con particolare riferimento alle rinnovabili (sole, vento, acqua e mare) e ai loro effetti sull’ambiente marino e costiero e sulle comunità che vivono in prossimità del mare. Era questo il tema del concorso nazionale "Cittadinanza del mare" per le scuole e una delle vincitrici è stata la classe prima C della Media di Montecarlo.

"Il concorso, promosso ogni anno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – scrive il professor Andrea Bachini - si prefigge di sviluppare le conoscenze per il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare, allo scopo di promuovere la convivenza civile, la legalita` e contribuire ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana ed i diritti di cittadinanza. La classe prima C, coordinata dalla docente di arte e immagine, professoressa Barbara Mazzolini, ha partecipato e vinto con un unico elaborato realizzato in modo corale sull’onda emotiva del naufragio di Cutro del 26 febbraio. Partendo da un fatto di cronaca, i ragazzi hanno espresso le loro riflessioni sull’episodio, sulla tutela del mare e delle sue forme di vita. Si sono divisi in gruppi, hanno tirato fuori alcune idee e sensazioni e hanno realizzato alcune scenette che poi sono state applicate sullo sfondo di una spiaggia con il mare che, in assenza di prospettiva, appare al di sotto. Tre adulti prendono il sole sotto l’ombrellone, dei bambini giocano a palla sulla riva, che nel disegno è anche sotto il mare, i bambini del barcone di migranti affogano in un ambiente popolato di pesci e stelle marine, di grotte con dentro un tesoro ma anche di squali dai denti affilati, mentre una tartaruga annaspa impigliata in un telo di plastica e una barca giace spezzata sul fondo, tra lattine e bottiglie abbandonate. Sulla scena domina la figura del Marinaio (liberamente ispirata alla figura del Marinaio di San Vincenzo) che osserva e vuole proteggere il mare che ama, e che tende un specie di filo rosso di Arianna che assume la forma di un grande salvagente. Alla collega Barbara Mazzolini e al dirigente Angelica Cecchi, i complimenti di tutti".

Senza dubbio è una bella soddisfazione, primeggiare in un contesto nazionale. In rappresentanza di tutta la comunità scolastica di Montecarlo, la prima C parteciperà il prossimo 14 aprile, presso il Centro Congressi Porto Antico di Genova alla premiazione che si svolgerà durante la Giornata del Mare.

Massimo Stefanini