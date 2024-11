Piano di Coreglia. Misericordia cresce

Nuovi traguardi per la confraternita di Misericordia di Piano di Coreglia che emerge nel quadro generale dei servizi sanitari alla popolazione della Valle per la sua crescita senza soluzione di continuità e che ha raggiunto un ulteriore record di nuovi, molti giovani e giovanissimi, volontari arrivati ad accrescere le fila dell’Associazione di Assistenza Sociale. Superiori alle 30 unità sono i nuovi arrivati nella squadra, mentre quest’anno sono state superiori a 100 i cittadini formati all’uso dei defibrillatori presenti sul territorio, con una grande quantità di iscritti ai corsi di formazione al soccorso di livello base e avanzato, in arrivo da tutta la lucchesia.

"I risultati di questo ultimo anno sono eccellenti e confortano in pieno la progettualità che ci prefiggiamo da sempre come volontari della nostra Confraternita - commenta il governatore e primo volontario della Misericordia di Piano di Coreglia, Sergio Tardelli - Sono molto orgoglioso del nostro splendido gruppo che continua a crescere in quantità e qualità dei servizi offerti alla popolazione della Valle e alla nostra comunità di riferimento che, a sua volta, non fa mancare in alcuna occasione il proprio appoggio concreto, ricambiando con spontanea generosità il nostro impegno. Basti pensare che gli ultimi tre mezzi aggiunti a fine estate nel nostro parco auto, una nuova ambulanza tipo A e due mezzi attrezzati per il settore della Protezione Civile, sono il frutto proprio di questa grande connessione con il territorio. Le risorse per arrivare a questo importante traguardo sono, infatti, perlopiù arrivate da donazioni di privati, aziende locali e comuni cittadini, senza naturalmente dimenticare l’apporto di vari enti, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il comune di Coreglia Antelminelli che, con il sindaco Marco Remaschi e il suo vice Giorgio Daniele, dimostra costantemente l’apprezzamento per la nostra opera capillare di soccorso sul territorio e la nostra vicinanza diretta al tessuto sociale, soprattutto a quello più fragile. A questo proposito, abbiamo appositamente ideato, per la prima volta, due eventi che si terranno nella nostra sede in questo fine settimana, che vorremo fare diventare appuntamenti fissi con la popolazione; una Castagnata, per sabato, e una grande Tombolata per la giornata di domenica. Due modalità per vivere insieme qualche ora di convivialità, facendoci compagnia in giornate per molte persone caratterizzate dalla solitudine, e avvicinare, nel contempo, la comunità al nostro luogo di lavoro. Saranno due giornate significative - conclude Tardelli - una sorta di Open Day negli spazi della Misericordia di Piano di Coreglia".

Fiorella Corti