“Photo & Light“. La fotografia è protagonista

Week end nel segno della fotografia in città. Domani 4 maggio alle 16.30 intanto apre la mostra “Artisti di strada“, collettiva dell’Associazione fotografica WeLovePh, allestita nella chiesina di Santa Caterina, in via del Crocifisso. Resterà aperta dal lunedì al venerdì in orario 16-19, il sabato e la domenica ore 10-12 e 16-19, fino al 19 maggio.

Domenica il clou con la manifestazione “WeLovePhoto&Light Lucca 2024“, promosso dalla stessa associazione fotografica e giunta alla settima edizione. L’evento, ospitato al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino, si propone di dar vita a varie proposte formative e informative, aperto a tutti i fotoamatori e professionisti.

Al mattino dalle 9 in poi ci saranno 4 tavoli di lettura: Massimo Agus Lettore di fotografia, docente di fotografia e curatore, deminatore FIAF “SemFIAF”, redattore della rivista Fotoit. Piera Cavalieri Lettrice di fotografia, redattrice e caposervizio di Fotoit.

Barbara Cardini fotografa, ospite d’onore della manifestazione.

Tavolo lettura doppia: Susanna Bertoni lettrice di fotografia, Consigliere nazionale FIAF, direttrice Dipartimento Comunicazione FIAF. Silvia Tampucci lettrice di fotografia, BFI, direttrice Dipartimento Gallerie FIAF.

Alle ore 16 ospite Barbara Cardini, fotografa ufficiale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), intervistata da Silvia Tampucci con una discussione dal titolo “Persone dentro, facce della stessa medaglia”.

Il Palazzo delle Esposizioni domenica ospita anche “Obiettivo Italia“, progetto nazionale che la FIAF ha promosso per il suo 75° anno dalla fondazione, in collaborazione con l’Istat. Hanno aderito 135 circoli fotografici di tutt’Italia aderenti alla federazione, che hanno prodotto oltre 20.000 immagini di persone che, spontaneamente, si sono fatte ritrarre il 6 e 7 maggio 2023. WeLovePh ha aderito con un set fotografico nel chiostro della biblioteca Agorà, in occasione del WeLovePhoto&Light 2023.

Infine al Palazzo delle Esposizioni prosegue anche la mostra fotografica “Brevi di-stanze - Una città da sfogliare“, personale di Paolo Pacini, curata da Paolo Bini, visitabile sino al 16 giugno tutti i pomeriggi (escluso il lunedì) dalle 15 alle 19.