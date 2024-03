“Pet-care“ non più solo nelle Rsa. Aiuti concreti a chi non ce la fa

Proseguono a grande ritmo le attività del Comune di Lucca, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, per il progetto europeo di ricerca In-Habit, con iniziative volte alla valorizzazione e promozione dei benefici psicofisici discendenti dal rapporto uomo-animale. La grande novità riguarda l’avviamento dei servizi di pet care sul territorio, grazie alla co-progettazione con associazioni selezionate, che promuoveranno interventi in supporto di anziani e soggetti con disabilità residenti nel Comune di Lucca.

Su impulso dell’assessore alle politiche animali Cristina Consani, sono stati infatti individuati come funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto, innovativi interventi assistenziali in favore di chi si trova in una situazione di temporanea o permanente difficoltà ad accudire il proprio animale di affezione. Lucca sarà tra le prime città a livello nazionale ad offrire questa tipologia di servizio. “I preziosi momenti partecipativi nell’ambito del progetto In-Habit – ha dichiarato l’assessore Consani – hanno evidenziato questa esigenza crescente e numerosi cittadini si sono espressi sulla necessità della creazione di un supporto in favore delle categorie più fragili nell’ipotesi, in particolare, in cui si fossero concretizzate circostanze tali da determinare un peggioramento delle condizioni di salute al punto da rendere eccessivamente gravosa, o addirittura impossibile, la contestuale gestione dei propri animali. Le attività di pet care – prosegue – rappresentano un servizio che riteniamo fondamentale per la cittadinanza e che con orgoglio promuoviamo verso una città sempre più inclusiva e consapevole dell’importanza del rapporto uomo-animale”.

Tali attività, che si collocano quindi nell’ambito delle azioni inclusive di progetto a sostegno delle categorie più fragili della cittadinanza, andranno dal mese di aprile ad affiancare gli interventi di pet therapy già in corso presso le due RSA cittadine. Gli enti del terzo settore selezionati per le attività di pet care sono Anpana Lucca, Lav Lucca e Anche per Te ETS, che parteciperanno al Real Collegio all’evento formativo e di coordinamento di due giornate a cura del Prof. Angelo Gazzano del team In-Habit dell’Univesità di Pisa.