Per gli alunni della quinta B... una lezione sostenibile!

Martedì 16 aprile nella biblioteca della nostra scuola abbiamo ospitato due dipendenti delle Cartiere Carrara che ci hanno spiegato come la loro azienda sia impegnata verso l’ambiente con il progetto “La carta che pianta gli alberi”. Uno degli obiettivi è arrivare a mettere a dimora 150.000 alberi in Italia, entro il 2030. I nostri ospiti ci hanno spiegato che per la loro produzione di carta, i boschi vengono sfruttati e così l’azienda si impegna nella riforestazione di vaste zone nel nostro territorio. Ci hanno mostrato svariate foto e alcuni video che mostravano come sia importante il rispetto dell’ambiente e di come ci siano anche alcuni miti da sfatare, argomento che ci ha molto interessato. La maggior parte delle persone pensa che i boschi in Italia siano in diminuzione, invece non è così, crescono circa 87.500 alberi all’anno, per un totale di 574.000 tonnellate di legno in 10 anni! Inoltre se una foresta prende fuoco, non è vero che non ricresce più, esse sono molto resilienti. I tagli degli alberi nei boschi non vanno considerati sempre come fatti negativi, come quando si eliminano gli alberi più vecchi che non assorbono più la CO2, cioè l’anidride carbonica. Gli esperti ci hanno fatto vedere un video sulla “vita” di una scrivania per farci capire come nella lavorazione del legno non si butta via nulla. Gli scarti del legno infatti possono essere bruciati per produrre energia, oppure pressati per creare mobili, addirittura anche i banchi che usiamo noi a scuola. Abbiamo capito quanto sia importante il progetto di Cartiere Carrara, che assicura così facendo, un utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse ambientali.