Passaglia, diplomi al top “I centisti in arte e musica Un esito non scontato“

I migliori, o comunque certamente i più gratificati dall’ultima tornata scolastica del test di maturità. Ecco la magnifica “squadra“ dei centisti del Liceo Artistico Musicale Passaglia. Nell’indirizzo design ha conquistato il voto massimo la studentessa Chiara Mei. Nel corso Arti Figurative il 100 è andato a Camilla Ginesi, Petra Giorgi, Elena Petrini. Nel corso Architettura e Ambiente si sono invece diplomati con il massimo Elena Andreini e Elia Gilberto Giannotti.

“I “cento” sono sempre motivo di grande soddisfazione - è il commento del dirigente scolastico, professor Francesco Feola (nella foto) - , innanzitutto perché a noi tutti fa piacere che questi studenti abbiano raccolto, al termine del loro percorso scolastico, i frutti di tanti anni di impegno e dedizione allo studio“. “Non è mai un risultato scontato - sottolinea il preside del Liceo Passaglia - , perché un “cento” si costruisce anno dopo anno, soprattutto nel triennio, e non bisogna dimenticare che i diplomati di quest’anno hanno svolto il terzo anno, che è un anno fondamentale, ancora nel periodo dell’emergenza da Covid. L’altro motivo di soddisfazione è legato al fatto che questi cento ci dicono che la nostra scuola riesce al tempo stesso a essere inclusiva e a valorizzare i talenti, facendo emergere le eccellenze, e questo è un grande merito dei docenti. Il mio augurio per questi ragazzi è che continuino il loro percorso di studio e di vita con la stessa determinazione che li ha guidati finora, portando con sé quanto appreso in questi anni“.

Intanto al Liceo Passaglia sono state calendarizzate le prove di idoneità per l’accesso al Liceo Musicale. In particolare alcuni alunni saranno convocati il 29 e anche il 30 agosto nell’Auditorium di piazza Sant’Agostino dove si esibiranno nello strumento studiato, dalla viola al pianoforte, alle percussioni. In agenda anche gli esami di riparazione per chi ha il giudizio sospeso.

Anche in questo caso si inizierà il 29 agosto e le prove continueranno fino al 4 settembre. Un ultimo scoglio per mettere a segno un risultato che consentirà di azzerare il debito scolastico e di procedere sul percorso di studi senza ulteriori indugi.

Laura Sartini