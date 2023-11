Palestra Bacchettoni. I lavori procedono bene. Pronta nell’estate 2025

Sarà finalmente pronta (incrociando le dita) nel 2025: dopo l’avvio di giugno del cantiere, proseguono a ritmo sostenuto i lavori di riqualificazione della palestra Bacchettoni (la cui costruzione risale al 1932) dove ieri mattina si è tenuto un sopralluogo dei progettisti, dei tecnici comunali e dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani. Il grande vano della palestra è stato liberato dalla vecchia pavimentazione e dalle strutture non originali: in particolare sono stati abbattuti i vani di servizio, con spogliatoi e bagni, addossati al lato corto nord e sono state recuperate le arcate di collegamento all’avancorpo centrale che in origine erano adibite a piccola tribuna sopraelevata.

Lungo tutte le pareti sono stati eseguiti scavi per realizzare il rafforzamento delle fondazioni necessario a portare tutta l’architettura agli standard sismici richiesti. Sono inoltre state rimosse tutte le finestre che saranno sostituite da nuove della medesima foggia ma di capacità isolante più elevata. Dopo la fine di questa fase verranno realizzati i due nuovi corpi interni – alle estremità nord e sud dell’edificio – che ospiteranno i servizi e gli spogliatoi e al piano superiore delle piccole palestre.

La struttura del tetto verrà conservata ma isolata termicamente e impermeabilizzata. L’accesso principale all’edificio tornerà ad essere quello dall’avancorpo centrale e lungo quel lato troveranno posto anche due piccole tribune che potranno ospitare – assieme alla tribuna delle arcate – circa 180 persone.

"Si tratta di un cantiere che fino a questo momento non ci ha riservato sorprese, infatti i lavori stanno procedendo secondo la tabella di marcia che prevede la consegna nell’estate del 2025 – afferma l’assessore Buchignani – questo molto è importante perché, come sappiamo, le tempistiche dei cantieri PNRR sono stringenti e anche perché la città ha davvero bisogno di riappropriarsi di questa grande palestra da troppi anni chiusa o adibita a usi impropri".

La nuova Bacchettoni accoglierà gli studenti delle scuole la mattina e associazioni e società sportive nel pomeriggio. L’intervento di restauro e riqualificazione per una spesa di poco più di 6 milioni di euro, è finanziato con un mutuo a tasso zero di 4,2 milioni dell’Istituto per il credito sportivo e con 1,8 milioni del PNRR.

Fabrizio Vincenti