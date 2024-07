Palazzetto, Altopascio va avanti. D’Ambrosio: "Il resto solo fango"

La questione palazzetto dello sport ad Altopascio non è ancora definitivamente tramontata. Il progetto è ancora candidato ai bandi PNRR. La prima squadra del basket Altopascio, nel frattempo, è defunta. Nel frattempo il sindaco, Sara D’Ambrosio, replica: "L’operazione macchina del fango creata da chi in 20 anni non ha fatto niente per lo sport continua – attacca il primo cittadino - grazie alla nostra amministrazione avevamo ottenuto 3 milioni di euro, non siamo riusciti ad arrivare all’aggiudicazione entro i termini previsti, nonostante la richiesta di uno slittamento, a causa dell’aumento dei prezzi, pari a più di un milione di euro. Soldi che non avevamo in quel momento e che non ci è stato possibile trovare altrove. Ci siamo arresi? No".

"Nel 2022, infatti - prosegue - abbiamo candidato il progetto ai bandi Pnrr ed è attualmente in graduatoria: tra scorrimenti e rinunce potremmo trovarci a riaprire la partita molto velocemente. Anche per la scuola di Marginone eravamo in graduatoria, poi con lo scorrimento abbiamo ottenuto le risorse e siamo partiti alla grande. Continuiamo a cercare bandi per candidare il progetto per la struttura, che per noi resta opera importante. solo con i progetti pronti si ottengono finanziamenti ed è quello che stiamo facendo. La dimostrazione di quanto sto dicendo – aggiunge D’Ambrosio - è visibile a tutti girando sul nostro territorio: i 4 grandi cantieri oggi aperti (Spianate, Badia, Altopascio e Marginone) sono frutto del lavoro di questi 7 anni e valgono complessivamente 15milioni: cifre che hanno più che raddoppiato il bilancio del Comune. Continueremo a scandagliare tutti i bandi possibili".

"Contemporaneamente - conclude - stiamo lavorando a tutti i livelli per trovare le risorse necessarie per realizzare la tensostruttura polivalente a Marginone. Le risorse investite per realizzare il progetto, circa 260mila euro a fronte di un’opera da quasi 5 milioni, non sono inutili. Sono necessarie perché sono ciò che oggi ci sta permettendo di candidare il palazzetto ai bandi che ci sono e che ci saranno". Massimo Stefanini