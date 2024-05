opere pubbliche

Conclusi alla scuola di Diecimo i lavori di ristrutturazione del complesso scolastico, durati circa 18 mesi, per la messa in sicurezza dell’edificio che ospita bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia e della primaria della frazione. Una struttura oggi moderna e sicura, inaugurata ufficialmente sabato scorso. Gli interventi, avviati nel novembre 2022, hanno portato alla realizzazione di un plesso scolastico conforme alle normative antisismiche. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 1,5 milioni di euro, di cui 950mila finanziati dalla Regione Toscana attraverso il bando "Prevenzione sismica". L’aumento dei costi, inizialmente previsti a 1,1 milioni di euro, è stato dovuto alla necessità di adeguare l’edificio a una classe di rischio più elevata, considerato anche il suo ruolo come centro di ricovero in caso di calamità naturali, in conformità con il piano intercomunale di Protezione civile. La scuola di Diecimo, risalente agli anni Cinquanta, era stata poi ampliata nel 1982. Gli interventi di ristrutturazione hanno interessato l’adeguamento antisismico dell’edificio nel suo complesso mediante l’inserimento di rinforzi strutturali su pilastri, murature, travi, solai e fondazioni. La copertura è stata in parte sostituita e tutti i servizi igienici sono stati completamente rifatti. Sono stati riqualificati anche i pavimenti, sostituiti con coperture nuove, gli intonaci e gli impianti elettrici, termoidraulici e di trasmissione dati (come le linee telefoniche e internet). Infine, sono state realizzate varie rifiniture e le tinteggiature interne ed esterne.

