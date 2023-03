Oggi sboccia Verdemura In fiera le rose screziate camelie del tè e “frutta“ Oltre 170 espositori

La primavera sboccia in questo primo attesissimo giorno di VerdeMura, la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta. Taglio del nastro stamani alle 11, apertura alle 10, sulle Mura, dal baluardo San Regolo, al baluardo La Libertà. La quattordicesima edizione della fiera più verde e più fiorita proseguirà anche domani e domenica e viene a completare l’offerta culturale della Lucca Crea week, aperta lo scorso fine settimana con Lucca Collezionando.

VerdeMura è la prima delle grandi mostre mercato di giardinaggio con oltre 170 espositori italiani e stranieri: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto e prodotti artigianali di eccellenza e un ricco programma di appuntamenti. Camelie in grande spolvero, con forme e colori inesauribili, declinata secondo tutte le accezioni, fino a finire… nel té; con una mostra di fiori recisi (sotterraneo San Regolo) con una grande esposizione con centinaia di esemplari, con colori, forme e sfumature, tutte diverse con varietà che arrivano da tutto il territorio compresa la Villa Reale di Marlia. Oltre alle storiche cultivar lucchesi sarà possibile vedere anche le nuove specie recentemente scoperte nei territori inesplorati del Laos e del Vietnam da poco introdotte in coltivazione in Europa. La mostra delle camelie proseguirà all’esterno del sotterraneo nei viali dello storico e pregiato Orto Botanico e, in via del tutto eccezionale, anche nei magnifici giardini della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dove si potrà visitare un interessante pometo, e dove sono conservati decine di esemplari antichi e moderni e una pianta del tè (camellia sinensis) che è resistita alle terribili gelate del 1985 e ha dato origine all’unica piantagione di té italiana a Sant’Andrea di Compito.

In passerella anche bouganville e Rose, con la speciale varietà che dal Brasile si è diffusa oggi in tutto il Mediterraneo. Non ultime le rose, nell’ampia gamma delle “screziate“ fra cui la linea dedicata ai pittori impressionisti, che ne imitano i colori. Una tavolozza come solo la natura sa fare.

L.S.