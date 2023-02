Oggi l’addio a Mauro Giuntoli

Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 15 alla chiesa parrocchiale di Altopascio i funerali di Mauro Giuntoli, l’uomo di 78 anni deceduto a tredici giorni di distanza da un singolare incidente: travolto da una vettura in fase di manovra durante un parcheggio nel centro di Altopascio.

Lui stava semplicemente passando, quando si è verificato l’urto. Soccorso immediatamente e trasportato in ospedale, aveva riportato ferite che non sembravano gravissime. Era stato anche dimesso, salvo ritornare al San Luca per ulteriori accertamenti dopo essere di nuovo peggiorato. Poi il decesso.

Per capirne di più è stato anche disposto l’esame autoptico. Adesso finalmente c’è la possibilità di tributare l’ultimo saluto all’ex imprenditore. Conosciutissimo ad Altopascio ma non solo, visto che per molti anni aveva gestito il ristorante e pizzeria "Salooon" di Marlia.

Mauro Giuntoli era ancora molto dinamico, uno dei punti di riferimento della famiglia. Si recava a prendere la nipote a scuola, sbrigava commissioni e spesso lo si incontrava a prendere il giornale all’edicola Regoli. Molto tempo fa aveva lavorato in una nota struttura ricettiva di Altopascio. Alle esequie arriveranno anche dal capannorese, visti i trascorsi per anni con il locale di Marlia. Nessuno vorrà mancare a tributargli l’ultimo saluto.

Ma. Ste.