Nuova sfida di Coppa per la Libertas. Al Pala Tagliate l’Audace Pescia

Seconda giornata di Coppa Toscana per la Libertas, che questa sera sera alle 21 affronta al Palatagliate la Cestistica Audace Pescia. Nella prima giornata della competizione i biancorossi hanno battuto con un secco 99 a 61 Invictus Livorno, al termine di un match ben giocato, che sicuramente è servito al poster per riperdere confidenza con il ritmo di gioco, ma anche a coach Mario Piochi (in foto), per vedere all’opera la sua squadra. E la prestazione è stata molto convincente, anche se siamo solo all’inizio. "Abbiamo cercato - ha commentato il coach biancorosso - di archiviare subito la gara di lunedì sera contro Invictus Livorno, un poster molto giovane, che fa del ritmo e dell’intensità le sue arme migliori. Adesso affronteremo un’altra squadra molto be attrezzata comela Cestistica Audace Pescia e siamo consapevoli che sarà un altro tipo di partita, dovremo prestare la massima attenzione, senza sottovalutare l’avversario e cercando di entrare in campo con il piglio giusto".

"Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo, si stanno allenando molto bene ed anche la preparazione fisica prosegue nel migliore dei modi. Questa gara ci servirà per farci provare pronti all’inizio del campionato. Purtroppo ci sarà qualche defezione, ma sono certo che i ragazzi cercheranno di giocare nel miglior modo possibile". Il campionato per la Libertas inizierà domenica 6 ottobre alle 18 con la sfida esterna alla Tecnostruttura di Rosignano Marittimo dove affronterà l’Ineos Manifacturing Sei Rose. Intanto però l’obiettivo è quello di andare avanti anche in Coppa Toscana e per farlo c’è da battere l’Audace Cestistica Pescia.

Alessia Lombardi