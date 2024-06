Nuova carica in AGeSC per la professoressa Del Carlo

La professoressa Michela del Carlo è stata eletta responsabile nazionale delle Relazioni Estere nel Comitato Esecutivo Nazionale AGeSC che ha di recente rinnovato le sue cariche per il triennio 2024-2027. Per del Carlo, si tratta di un prestigioso incarico che prevede collaborazione e programmazione di progetti educativi internazionali con organismi, istituzioni, associazioni e con il coinvolgimento degli istituti scolastici. Michela del Carlo è docente, traduttore, accademica e linguista, è membro del Team Europe Direct della Commissione Europea, Rappresentanza in Italia ed è membro di gruppi di ricerca in ambito linguistico e didattico. Fa parte di un gruppo di ricerca di docenti che ha co-progettato e fondato a Roma nell’aprile 2024 il Forum Nazionale dell’Educazione Civica e collabora attivamente con le case editrici.

Ha una grande esperienza in ambito internazionale per avere svolto attività di ricerca presso numerose organizzazioni internazionali (ONU, FAO, Unione Europea, Consiglio d’Europa, UNESCO, NATO) partecipando a numerosi convegni, conferenze e workshop in lingua inglese, tedesca e francese.