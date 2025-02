Nuova auto di servizio. Alla polizia municipale

Nuova auto per la polizia municipale di Bagni di Lucca. Nell’ottica degli interventi messi in campo dall’Amministrazione per potenziare e sviluppare la sicurezza della circolazione, in questi mesi sono stati installati nuovi punti di video sorveglianza ed una nuova segnaletica nel fondovalle per la regolamentazione del traffico e per rendere più sicura la circolazione. Nei prossimi giorni si procederà al completamento dell’installazione di nuovi rilevatori di velocità all’interno della frazione di Fornoli e lungo Via di Lima. Nel corrente anno saranno approvati progetti per la sostituzione della segnaletica nelle frazioni montane e verranno installati rilevatori di velocità sulla SS 12 del Brennero nella frazione di Casabasciana, e nelle varie traverse, e nella frazione di Val Fegana. In quest’ottica importante è il ruolo della Polizia Municipale comandata dal capitano Aurelio Ceneri e dal corpo degli agenti recentemente potenziato con una ulteriore unità. Nell’ambito di questo rafforzamento si è provveduto alla sostituzione della vecchia autovettura. Il nuovo mezzo è una fiat Panda.

Marco Nicoli