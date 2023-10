Numeri record nella prima settimana. Oltre 1000 viaggi con il bike-sharing

Numeri da record quelli della prima settimana per il servizio di bike sharing svolto dall’azienda RideMovi, che dal 27 settembre copre il territorio comunale con l’obiettivo di promuovere con nuove modalità l’utilizzo della bicicletta, quale veicolo alternativo per gli spostamenti brevi (tra i parcheggi e il centro storico, ma anche tra quartieri e frazioni) in maniera sostenibile per le persone e per l’ambiente. Un’azione proposta dall’assessore alla mobilità Remo Santini (nella foto in sella a una delle nuove bike) e dagli uffici competenti. Al 4 ottobre si contano oltre 1000 viaggi, oltre 1500 download della App dedicata (indispensabile per accedere al servizio) e oltre 600 utenti che hanno effettuato almeno uno spostamento. "Siamo soddisfatti dell’avvio di questo progetto – ha commentato l’assessore – I cittadini hanno dimostrato di recepire l’importanza di un servizio che snellirà la micromobilità cittadina, favorendo inoltre una netta riduzione dei costi e dei consumi. I numeri di questa prima settimana rafforzano e valorizzano la scrupolosa programmazione che ci vede impegnati verso una mobilità sempre più green e sostenibile".