Nicoletta Franchi e l’emigrazione toscana nelle miniere del Michigan

La Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana di Lucca, oggi alle 16 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, propone un appuntamento con Nicoletta Franchi e il suo libro “Le miniere del Michigan: tra speranza e miseria. L’emigrazione toscana nel Copper Country tra Ottocento e Novecento“. Oltre all’autrice, sarà presente in video collegamento Russell M. Magnaghi. Ad Andrea Menchetti, storico, ex Dirigente scolastico, il compito di illustrare il lavoro di ricerca che ripercorre la storia di questa peculiare catena migratoria: dai motivi che portarono ad abbandonare “la ridente Toscana”, per la regione delle miniere di rame del Michigan, alla nascita di una solidale comunità, al ruolo degli italiani nel processo di sindacalizzazione dell’area. Al termine dell’incontro al quale interverranno anche Ave Marchi e Pietro Luigi Biagioni, rispettivamente Presidente e Direttore della Fondazione Paolo Cresci, un breve momento conviviale.