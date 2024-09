Pioggia di multe per accattonaggio, il Comune delibera una serie di ingiunzioni

Lucca, 10 settembre 2024 – Quante multe per accattonaggio, ma chi le paga? Non i diretti interessati, almeno non al momento. Il Comune ci prova deliberando una serie massiva di ordinanze di ingiunzione dei verbali staccati, e non sono pochi. Tentare non nuoce, anzi è doveroso. Un caso di accattonaggio molesto e petulante era stato individuato e multato in piazza San Ponziano nel 2020, con un’ammenda di 100 euro ancora non pervenuta, dunque scatterà il recupero coattivo con aggiunta di costi al moltiplicatore. Un caso simile era stato accertato dalla polizia municipale nel febbraio 2020 alle 9.45 in via Santa Lucia, anche in questo caso il trasgressore della multa (100 euro più le spese) deve aver fatto carta straccia. Stessa scena altra location. In questo caso si tratta di via Einaudi a Sant’Anna, l’epoca è quella del gennaio 2020 alle 18.30. Anche in questo caso il “problema“ è “l’accattonaggio molesto petulante e fastidioso con impiego di minori, anziani o disabili“. E anche in questo caso il multato ha 30 giorni di tempo per provvedere a mettersi in regola per evitare misure più pesanti. L’avviso basterà? L’ottimismo trova poco margine di manovra in questi casi.

Non parliamo poi di Piazza San Michele, nel cuore del centro storico, a fianco della chiesa che il critico d’arte Sgarbi pensò fosse la Cattedrale da quanto è bella. Invece è proprio qui che il peggio ha preso possesso per tanto, troppo tempo. La multa in questo caso si riferisce “al divieto di eseguire attività che costituiscono violazione della vivibilità urbana“ avvenute nel gennaio 2020 alle 10.30 del mattino. Anche in questo caso, in tutto questo tempo, il trasgressore si è guardato bene dal pagare. Un altro caso era stato rilevato una mattina di febbraio 2020 in via Beccheria e poi anche in piazzale San Donato.

La periferia non è certo immune. Oltre a Sant’Anna la polizia municipale aveva colto fuori regola anche un accattone operativo alle 11.10 del 14 febbraio 2020 in via Savonarola a San Concordio. Ma tutte queste multe, dopo quattro anni, al momento restano solo fogli scritti.