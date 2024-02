Monumento ai caduti a Dozza

Anche Dezza avrà un suo Monumento ai Caduti: la tomba della giovane Ester Santini, restaurata grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e dei cittadini della frazioni, diventerà un luogo di riflessione e commemorazione per le generazioni future. L’inaugurazione si terrà sabato 3 febbraio alle 15.30, alla tomba della ragazza (situata nel cimitero della frazione). L’evento commemora la Giornata Nazionale delle vittime civili di guerra e dei conflitti nel mondo, celebrata il 1 febbraio. Ester Santini, giovane ragazza di Dezza, perse la vita il 5 settembre 1944 a causa di un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale, lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità locale. Per onorare la sua memoria e commemorare tutte le vittime dei conflitti, la cerimonia avrà inizio con una Santa Messa alla chiesa parrocchiale di Sant’Elisabetta, accompagnata dalla corale Santa Cecilia di Diecimo. A seguire, si terrà l’inaugurazione della tomba restaurata di Ester nel cimitero di Dezza. La cerimonia, che vede il coinvolgimento della Comunità Parrocchiale San Giovanni Leonardi e del Comitato Paesano di Dezza, è un’occasione preziosa per rievocare la storia del territorio e onorare coloro che hanno sacrificato le loro vite per la libertà e la pace.

Marco Nicoli