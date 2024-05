Misericordia. Approvato il bilancio

Approvato all’unanimità il bilancio della Misericordia del Barghigiano durante l’assemblea nella sede della Confraternita, alla presenza del Governatore, Stefano Mondati, del Magistrato, delle consorelle e confratelli oltre che del revisore dei conti Antonio Lucchesi. Dopo i ringraziamenti ed il saluto del Governatore, la Vicegovernatrice Cristina Barbetti ha esposto quelle che sono sono state le soddisfazioni e le criticità che hanno caratterizzato il 2023. Si è parlato anche delle nuove spese da sostenere, come quella per l’acquisto di una nuova ambulanza che a breve si renderà necessaria e che impone il reperimento di fondi in parte già disponibili grazie ai bandi della Fondazione Cassa di Risparmio e le donazioni di aziende e privati ma in gran parte ancora da trovare. L’augurio, da parte del Governatore e di tutto il Magistrato è che nei prossimi mesi, anche grazie all’organizzazione di iniziative sul territorio con l’aiuto dei volontari, si possa maggiormente sensibilizzare la popolazione.