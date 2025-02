M’illumino di meno. Ecco dove cenare

Romanticismo e risparmio energetico. Domani, venerdì 14 febbraio, San Valentino, si potrà cenare a lume di candela nei locali che hanno aderito a "L’amore sostenibile", iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti in occasione della 21ª edizione di ”M’illumino di Meno“, la giornata nazionale del risparmio energetico.

I locali sono: Cucina dello Scompiglio, via di Vorno, 338 6118730; Il Giardinetto da Giando, via comunale Ronchi 1 Colle di Compito, 0583 396326, 335 5372598; Osteria Canaiolo, via Pesciatina 197 Capannori, 0583 927040; Osteria da mi pà, via della Chiesa di Gragnano 65 Gragnano, 349 2118273; pizzeria Babà, via Martiri Lunatesi, 24 Capannori, 0583 936222, 329 3110484; pizzeria La Notte, via Pesciatina, 512 Zone, 0583 928955; pizzeria Puppo Appera, via Nuova, 55 Segromigno in Monte, 0583 920552; pizzeria ristorante Mara Meo, Viale Europa46 Lammari, 0583 436400; ristorante Forino, via Carlo Piagia 21 Capannori, 0583 935302; ristorante La Cecca, via di Coselli 55 Coselli, 0583 94284; ristorante pizzeria Bimbotto, via di Vorno 177 Vorno, 0583 971193; ristorante pizzeria La Fraga, via dei Ceccotti 169 Marlia, 0583 407572, 346 7705980; ristorante Le Colonne, via di Matraia 33 Matraia, 0583 402390, 348 2422528; Via Vita Caffè Bistrot, via Martiri Lunatesi, 22 Capannori, 366 3849715; Vita Caffè viale Europa 298 Marlia, 0583 306709.

"Il tema energetico è sempre più di stringente attualità e altempo stesso vogliamo valorizzare i locali le assessore Claudia Berti e Serena Frediani.