Menesini si rimette in gioco. Capolista nel Pd per Del Chiaro

Come previsto c’è anche il sindaco uscente, Luca Menesini, nella lista del Pd che sostiene Giordano Del Chiaro. Dopo due mandati e in attesa di incarichi ancora più prestigiosi, darà una mano a Del Chiaro. "Mi candido per continuare a servire la mia comunità – dichiara il sindaco dal 2014 sino ad oggi – anche se so che ci sono persone che non lo farebbero perché dopo essere stato il "primo" cittadino, non si può svolgere altro ruolo. Io però la penso diversamente. Ho svolto il ruolo di sindaco con passione e dedizione, una esperienza straordinaria, emozionante e ringrazio la gente per la fiducia che sempre ho percepito, nei momenti di festa e in quelli critici. Ciò mi ha fornito un senso di responsabilità ancora maggiore. Abbiamo gestito la pandemia, vinto molti finanziamenti del PNRR, tendo i contatti costanti con Roma e con Bruxelles. Questo bagaglio lo metto a disposizione.

Intanto sostengo Del Chiaro, ragazzo giovane, 35 anni, ma con la giusta esperienza di consigliere e di assessore, volitivo e tenace. L’altro motivo per cui mi candido è la possibilità di continuare a fare politica rappresentando Capannori. Ci sono tanti temi sul tavolo, dal cibo all’acqua, dall’ambiente alla gestione dei rifiuti".

Menesini sarà capolista, seguito da molti volti noti del consiglio comunale di maggioranza come gli assessori Davide Del Carlo e Ilaria Carmassi, o il presidente del civico consesso capannorese, Gigliola Biagini. Vediamo l’elenco completo: Luca Menesini, Ilaria Carmassi, Davide Del Carlo, Claudia Berti, Gigliola Biagini, Laura Lionetti, Enrica Banducci, Diego Ciardella, Antonio Cipriani, Michele Del Debbio, Mauro Frediani, Federico Gheri, Giulia Giannini, Nikolin Gjoni, Sara Madrigali, Maria Grazia Malerbi, Yuri Mattei, Norberto Orazzini, Daniele Orsi detto "Gimondi", Donella Pucci, Michelangelo Roseni, Matteo Rossini, Sofia Scaramucci, Marco Taddei.

"Presentiamo ufficialmente la nostra squadra composta da ventiquattro persone che amano Capannori e che si impegnano per il benessere della comunità – dice Antonio Bertolucci, segretario del Partito Democratico di Capannori - ventiquattro persone che andranno a rappresentare il nostro partito e che credono fortemente nella competenza e nella passione del candidato sindaco Giordano Del Chiaro. Innovazione ed esperienza, ma anche personalità radicate sul territorio".

Massimo Stefanini