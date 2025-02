Menesini leader del Pse a Bruxelles “Avvicinare l’Europa ai cittadini“

E’ Luca Menesini, 51 anni, attuale consigliere provinciale di Lucca e presidente del consiglio comunale di Capannori il nuovo Presidente del Gruppo dei socialisti europei nel Comitato delle Regioni con sede a Bruxelles. Si tratta di un ruolo strategico nell’ambito di un Gruppo – il Pse, appunto – che è formato da forze socialiste, socialdemocratiche e di sinistra provenienti da 26 Stati membri dell’Ue, oggi composto da 86 membri effettivi e 80 membri supplenti. Grande soddisfazione per l’interessato che parla di "un onore e una grande responsabilità, quella di assumere la guida del Gruppo dei socialisti europei nel Comitato delle regioni, perché dall’esperienza di Lucca, nel cuore della Toscana, mi batterò per un’idea di Europa più giusta e forte, vicina ai cittadini e alle loro realtà; un’Europa che nasce e si costruisce con i territori, che metta in cima alla lista delle sue priorità il diritto alla casa, la cura delle persone e quella del nostro pianeta: il sogno europeo – conclude Luca Menesini – si costruisce a partire dai territori, dalle comunità, e dalla vita di ciascuno di noi, per un’Europa che ci protegga e che sia davvero di tutte e di tutti".

Si legge in una nota del Gruppo europeo del Pse: "Sin dalla nascita, il gruppo è stato una forza trainante per le politiche del Comitato europeo delle regioni, sostenendo l’uguaglianza, la democrazia e la solidarietà. I suoi membri hanno svolto un ruolo chiave nel definire la legislazione dell’UE che ha un impatto diretto sui cittadini, dai piani d’azione per il clima ai finanziamenti per la coesione e lo sviluppo urbano sostenibile".

Insieme a Menesini, il Pse ha nominato anche Kata Tüttő, consigliere comunale di Budapest come candidata alla presidenza del Comitato Europeo delle Regioni.

"Il Comitato europeo delle regioni – ha detto la neo nominata – è lo stabilizzatore dell’Europa, poiché colma il divario tra i cittadini e le decisioni che modellano il loro futuro. In tempi di incertezza e frammentazione, i leader locali sono fondamentali per unificare l’Europa e trasformare le sfide in progresso. Insieme a Menesini all’interno dell’organo esecutivo e quindi suoi stretti collaboratori, sono presenti anche Antje Grotheer, presidente del Parlamento regionale di Brema (Germania), insieme a Nathalie Sarrabezolles, consigliere dipartimentale del Finistère (Francia), Haris Doukas, sindaco di Atene. (Grecia), Joško Klisović, presidente dell’assemblea comunale di Zagabria (Croazia) e María Chivite Navascués, Presidente della Navarra (Spagna), che ricopriranno il ruolo di vicepresidenti.