Maxi discarica a Ponte a Moriano “E’ lì da un anno, uno scempio“

Una maxi discarica, decine di elettrodomestici e accessori elettronici abbandonati nel verde, in via Viani a Ponte a Moriano, proprio davanti alla stazione ferroviaria. Un cumulo di materiale potenzialmente inquinante che non è solo un pugno nell’occhio, ma anche un serio pericolo per l’ambiente. A fornirci la segnalazione, molto ben documentata con più foto, è il signor Paolo Moriconi. “Questo scempio – dice – si trova lungo la via Viani da più di un anno e da quando sono stati tagliati i cespugli lungo la strada dalla ditta incaricata, questa situazione è ancora più evidente. Non credo che dal punto di vista ambientale sia una situazione sostenibile per non parlare del decoro urbano, inammissibile che nessuno sia intervenuto“.