Marzo a Palazzo Mansi. L’8 è gratis per le donne

Un ricco calendario di mostre, incontri e concerti ai Musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi. Un mese di marzo particolarmente effervescente. A Palazzo Mansi continua fino al 14 aprile (al secondo piano) la mostra L’eleganza del tratto. Disegni di Bernardino e Pietro Nocchi. Giorni e orari di apertura della mostra (venerdì, sabato, e 1a e 3a domenica del mese) 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 marzo: ore 12-19.30 (ultimo ingresso ore 18); 3 (ingresso gratuito) e 17, 31 marzo: ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18). Visita al percorso museale e mostra compresi nel biglietto di ingresso. Sempre a Palazzo Mansi le visite guidate sono venerdì 15 marzo: ore 15, visita guidata alla mostra L’eleganza del tratto. Disegni di Bernardino e Pietro Nocchi, con la dott.ssa Luisa Berretti, direttrice e curatrice. Il tour si ripete, a cura dello staff, sabato 30 marzo ore 16. I concerti a Palazzo Mansi: Venerdì 15 marzo ore 17, conferenza-concerto a cura dell’Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con i Musei Nazionali, l’Ordine degli Avvocati Lucchesi, e il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati Lucchesi, dal titolo Il coraggio di sognare. Grandi artisti e pionieri dei diritti che hanno fatto la storia.

Ecco ora le visite per famiglie, sempre Palazzo Mansi: martedì 26 marzoore 15 visita animata e illustrata per famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni a cura del personale, dal titolo Dalla tela alla tavola… Ecco la mia ricetta! A corto di idee per i vostri pranzi in famiglia? E se un’opera d’arte offrisse gli ingredienti giusti per realizzare una personale ricetta? A Palazzo Mansi un particolare corso di cucina nel quale la fantasia offrirà spunti. Prenotazione obbligatoria (per la preparazione dei materiali). Massimo 15 partecipanti. L’antica residenza divenuta museo nazionale resterà aperta (anche con occasioni di gratuità) domenica 3 marzo dalle 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18) per la “Domenica al museo“ con ingresso gratuito. Sarà aperto anche domenica 17 marzo dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18).

Giovedì 8 marzo: ore 12-19.30 (ultimo ingresso ore 18). Ingresso gratuito per le donne. In più domenica 31 marzo, per Pasqua: ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18). Lunedì dell’Angelo 1 aprile: ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18). Da tenere in considerazione anche due date speciali, quella di domani quando, dalle 15 alle 18, sarà aperto al pubblico l’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS. L’occasione si ripeterà il 21 marzo.