Magico Natale a pieni voti “La strada è quella giusta“

E’ un bilancio largamente positivo quello tracciato da Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara sul contenitore di eventi di Lucca Magico Natale. “In queste ultime settimane – così i vertici dell’associazione di Palazzo Sani – la città ha registrato un costante afflusso di lucchesi, turisti e visitatori provenienti da località vicine, con molte giornate nelle quali il centro storico straboccava di persone. Merito indubbiamente di un programma di eventi predisposto dal Comune che ha saputo anche quest’anno fungere da traino e elemento di richiamo”.

“Ascoltando i nostri imprenditori – prosegue Confcommercio – è generalizzato un clima di soddisfazione che va dai pubblici esercizi agli albergatori, passando per i negozi tradizionali, di accessori e abbigliamento. Non c’è dubbio che il cartellone di Lucca Magico Natale ogni anno stia crescendo, rafforzando l’appeal della città anche nel periodo delle festività di fine anno”.

“Al ringraziamento all’amministrazione comunale – insiste Confcommercio – si aggiunge quello al nostro Centro commerciale naturale, che anche quest’anno ha organizzato iniziative di intrattenimento, arte e musica, oltre al consueto trittico di aperture serali dei negozi a ridosso del Natale. E un grazie anche agli artigiani del Meraki Market, che abbiamo avuto il piacere di ospitare nel cortile di Palazzo Sani sin dall’inizio di dicembre”.

“La strada tracciata è dunque quella giusta – chiude Confcommercio – e speriamo che il successo di questo Natale possa rappresentare un auspicio per il nuovo anno, in una fase storica generale che resta piena di difficoltà per il mondo delle piccole e medie imprese. A tale proposito intendiamo ringraziare di cuore tutti i nostri imprenditori che non solo a Lucca e nei suoi quartieri, ma anche nella Piana, in Media Valle e in Garfagnana si sono impegnati a fondo per realizzare iniziative che hanno permesso di rendere più bello e caldo il Natale nei nostri territori”.

Un Magico Natale che è stata una vera boccata di ossigeno per le attività. Basti ricordare che per diversi giorni sotto le Festività le camere negli alberghi lucchesi sono andate praticamente sold out. Un periodo storicamente considerato “morto“ che quest’anno ha segnato la svolta.