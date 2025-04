Magica Taranta. Gran finale di Lucca Classica

Gli organizzatori lo avevano promesso ed è successo: il finale dell’undicesima edizione del Lucca Classica Music Festival - andato in scena domenica pomeriggio al Teatro del Giglio Puccini - ha travolto il pubblico e ha fatto davvero ballare tutti i presenti, in platea, nei palchetti e in galleria.

Sul palco del teatro cittadino sono saliti l’Orchestra Popolare e i ballerini della “Notte della Taranta” che nel giro di pochi minuti sono riusciti a trasportare i tanti presenti in una bellissima dimensione di festa e di leggerezza.

Si è chiusa nel migliore dei modi un’edizione del Festival baciata dal sole, apprezzata dal numeroso pubblico (composto da appassionati e turisti) che si è fatto coinvolgere nel turbinio degli appuntamenti in programma, tra la giornata di mercoledì e quella finale di domenica, riempiendo chiese, musei e auditorium dove si è fatta musica dalle 10 del mattino fino anche alla mezzanotte. La Notte della taranta e Lucca Classica hanno offerto un’altra esperienza che la città e la comunità del festival non potranno certamente dimenticare.

Lucca Classica Music Festival è una manifestazione organizzata dall’Associazione Musicale Lucchese. Sostenuto dal MIC, con il patrocinio e il sostegno di Regione Toscana, Provincia e Comune di Lucca, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e The lands of Giacomo Puccini, Lucca Classica è realizzato anche grazie a Akeron, AKC, Cartografica Galeotti, Banca Castagneto, Farmacia Novelli, Fabio Francesconi Srl, Guidi Gino Spa, I gelati di Piero, Gruppo Esedra, Lucar TM – Concessionario Toyota, MAG, Toscotec, Unicoop Firenze, Vodafone Store Lucca. L’Aml, Associazione musicale lucchese ringrazia Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Studio odontoiatrico associato LDM, Mondial Carta, ASA Dental e Stefano Luisotti, mecenati ai sensi della legge sull’Art Bonus.