Lutto per la scomparsa di Giada figlia di un’operatrice dell’Asl

Dalla direzione degli ospedali di Barga e Castelnuovo di Garfagnana e da quella della Zona distretto della Valle del Serchio arrivano le condoglianze all’operatrice socio sanitaria della Riabilitazione Monica Viviani per l’improvvisa scomparsa della figlia Giada Benedetti, della quale si sono svolte ieri le esequie. “Vogliamo esprimere a Monica e a tutta la sua famiglia - sottolineano in una nota i dirigenti Asl e tutti i colleghi che lavorano quotidianamente al suo fianco - la nostra vicinanza e il nostro affetto in questo momento di grande dolore”.

Giada, scomparsa il 5 marzo scorso, era molto nota e apprezzata nel mondo degli animalisti. "Era una grande volontaria che aiutatava tutti e non si tirava mai indietro davanti ad un’emergenza – sottolinea un’amica – aiutando ogni animale che incontrava sul suo cammino".