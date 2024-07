Lucchesi nel mondo “Puccini in Val di Lima“

Grande evento lirico al Teatro Eden a Benabbio, Bagni di Lucca, sabato pomeriggio alle ore 18 organizzato dall’Associazione Lucchesi nel Mondo nell’ambito delle celebrazioni Puccini 100. Due giovani star emergenti dell’opera si presenteranno in un programma dal titolo “Puccini in Val di Lima”.

Gli artisti sono soprano macedone Ilina Mitrevska e tenore Lorenzo Papasodero accompagnati al pianoforte da Gabriele Micheli. Il pomeriggio musicale sarà presentato dalla Direttrice artistica degli eventi lirici dei Lucchesi nel Mondo Vivien Hewitt, regista d’opera di fama internazionale e esperta conoscitrice di Puccini e i suoi luoghi, che porterà il pubblico in un viaggio alla scoperta della vita del compositore e del suo lungo e fruttuoso rapporto con Bagni di Lucca e il territorio circostante, con particolare riferimento al vicino Museo Pucciniano di Celle. Ad accompagnare i cantanti Gabriele Micheli che vanta una lunga e variegata carriera artistica,

prima da Maestro collaboratore in importanti stagioni lirici e festival, dove ha guadagnato una

grande expertise nel repertorio barocco e preromantico, poi come organista e clavicembalista. Ha inciso per la Dynamic in prima mondiale la “Neue Clavier Übung” di Johann Kuhnau, il predecessore di J. S. Bach a Lipsia e il “Sesto libro di Madrigali “di Monteverdi per l’etichetta Nuova Era. Lo spettacolo avrà inizio alle 18 e l’ingresso è gratuito fino all’esaurimento dei posti, per chi lo desidera seguirà un momento conviviale al Dancing la Lucciola, sempre a Benabbio,

con prenotazione obbligatoria (Gianfranco: 348-3704268).