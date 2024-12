Lucchesi illustri. Visti dalla penna di Paolo Bottari

Ci sono davvero tanti personaggi che, nel corso dei secoli, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della nostra città, conquistandosi fama internazionale e che meritano di non finire nel dimenticatoio. E’ quello che ha cercato di riaffermare il giornalista e scrittore Paolo Bottari con il suo ultimo libro appena pubblicato "Lucchesi Illustri – Da Puccini ad altri cento personaggi di ogni epoca del nostro territorio". Il volume è stato presentato nei locali della Fondazione Banca del Monte e l’autore ne ha parlato con Donatella Buonriposi, già Provveditore agli Studi di Lucca e Massa Carrara, con l’assessore al turismo Remo Santini e con Lamberto Serafini della Fondazione Banca del Monte.

Una bella carrellata di nomi illustri, più o meno conosciuti che in ogni campo artistico, letterario, delle scienze e dello spettacolo, si sono conquistati fama e successi. Personaggi del territorio, anche della Garfagnana e della Versilia ma anche lucchesi adottivi, che hanno contribuito ad alimentarne il prestigio, come Gaber, Paganini, Baker, Erbstein. Una conferenza ricca di aneddoti anche su personaggi più recenti come Maria Eletta Martini, Don Arturo Paoli, Loris Biagioni, fino a personaggi popolari come Tista e Quartuccio.

"In tutto – afferma Paolo Bottari – in due volumi ne ho già raccolti e presentati più di duecento di grandi personaggi lucchesi e secondo me si potrebbe fare di più per farli conoscere sia agli studenti delle scuole e sia valorizzarli anche dal punto di vista turistico". Il libro, arricchito da foto d’epoca dell’Associazione Culturale Il Ponte di Capannori, contiene anche un’inedita "confessione" di Giacomo Puccini, rivisitata dall’autore e si presenta a schede, corredate da una presentazione di ogni singolo personaggio. Dai due papi lucchesi, ai santi, beati e dannati danteschi, fino agli eroi della guerra, ai capitani coraggiosi, gli esploratori, emigranti di successo, scienziati, artisti della Piana di Lucca, Garfagnana e Versilia. Una pubblicazione molto importante a livello divulgativo che dà anche l’idea di quali siano i lucchesi più famosi. Per informazioni sul libro si può chiamare al 338/9584025 o scrivere direttamente all’autore: [email protected].