Lucca Comics & Games collabora con le librerie Feltrinelli

Nuova importante collaborazione sul piano nazionale per Lucca Comics & Games che, da ieri fino al 9 aprile, mette a diposizione la propria esperienza per animare le Librerie Feltrinelli e trasformarle in "FANTASYLAND" una terra immaginaria popolata di iniziative, proposte bibliografiche, promozioni ed esclusive, e scandita da un programma di eventi speciali, realizzati proprio in collaborazione con festival. Le opere fantasy, fantascientifiche e gotiche che sempre di più si affermano tra le letture preferite da giovanissimi e non solo saranno al centro di questi eventi realizzati nelle librerie Feltrinelli nelle principali città italiane che vedranno ospiti come l’illustratore fantasy Paolo Barbieri, il divulgatore fantascientifico Adrian Fartade, la scrittrice Licia Troisi, autrice delle serie fantasy ambientate nel Mondo Emerso, in uscita il 14 marzo con "Poe e la Cacciatrice di draghi" (Rizzoli), gli scrittori Jacopo Starace, Roberto Recchioni, Cecilia Randall, Moony Witcher e molti altri (il calendario di tutti gli appuntamenti su www.lafeltrinelli.itfantasyland). Ad arricchire l’iniziativa dedicata al fantastico, inoltre, anche numerose promozioni e prodotti esclusivi realizzati appositamente dagli editori che hanno aderito.

A inaugurare il programma di iniziative dedicate al fantastico, martedì 28 febbraio a partire dalle 19 l’appuntamento è alla Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano con “Welcome to Fantasyland”. Una serata speciale, condotta da Marta Perego, con la partecipazione esclusiva dell’illustratore fantasy Paolo Barbieri che firmerà le tavole di “Fantasyland” e la performance del più creativo dei divulgatori fantascientifici Adrian Fartade che proietterà i partecipanti in un’atmosfera siderale con Gli alieni non sono buoni da mangiare (forse…): E.T., L’uomo che cadde sulla terra di Walter Trevis, Extraterreste di Eugenio Finardi.