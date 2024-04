Lucca Classica. Tributo alla Nona di Beethoven

Duecento anni fa è stata eseguita a Vienna, per la prima volta, la Nona Sinfonia di Beethoven. Una ricorrenza che Lucca Classica celebrerà oggi nella seconda giornata del festival, con la trascrizione per pianoforte della sinfonia firmata da Listz proposta da Maurizio Baglini. Il concerto è in programma stasera alle 21.15 nella chiesa dei Servi, e sarà anticipata dalla conversazione La Nona Sinfonia, attualità e necessità di un’utopia condotta dal musicologo Sandro Cappelletto: a dialogare con lui il giovane poeta e scrittore Davide Avolio e il fisico Guido Tonelli.

Questo il gran finale di una giornata che, fin dalle prime battute del mattino, è ricca di appuntamenti. Si parte con due concerti che porteranno l’attenzione del pubblico sui giovanissimi musicisti delle orchestre e dei cori delle scuole del territorio: il primo, alle 11, vedrà esibirsi nella chiesa dei Servi i violini e i violoncelli del laboratorio di musica per bambini dell’associazione Archibaleno; il secondo, alle 11.30 in San Francesco, avrà come protagonisti le voci, il pianoforte, l’ensemble di chitarre e quello di violini della scuola QuattroquArti. I tormentati amori di Mimì, Tosca, Cio-Cio-San e Liù alle 12 stuzzicheranno i dubbi di una millennial nella piéce From Puccini with love diretta dal regista Nicola Fanucchi in Sala Ademollo a Palazzo Ducale. La recitazione sarà accompagnata dal canto lirico e dagli arrangiamenti originali alle musiche del maestro del Quintetto Lucensis. Alla stessa ora, nella chiesa di San Salvatore, si esibiranno gli allievi delle classi di canto del Conservatorio Boccherini, sulle note del repertorio di Mozart, Donizetti e Puccini. Il Conservatorio cittadino aprirà anche gli eventi del pomeriggio con l’esibizione alle 15, sempre nella chiesa di San Salvatore, di Giulia Santabarbara: per l’occasione saranno eseguiti brani di Beethoven e Chopin. Alla stessa ora in Sala Ademollo il giornalista Oreste Bossini introdurrà il pianista Giuseppe Albanese nell’omaggio a tre compositori che condividono un anniversario: Janáček, nato 170 anni fa; Schönberg, nato 150 anni fa; Busoni, morto 100 anni fa.