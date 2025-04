Lucca Barrueca, il lungo viaggio nella tradizione musicale barocca

La città delle cento chiese si prepara ad accogliere “Lucca Barrueca”, un ciclo di serate che promette di trasportare i partecipanti in un raffinato viaggio nel tempo attraverso la musica, l’arte culinaria e l’atmosfera del periodo barocco. L’iniziativa, che si svolgerà presso il suggestivo spazio del CONvictUS in via della Zecca 41, propone un connubio tra gastronomia d’epoca, concerti di musica barocca eseguiti da musicisti di alto livello e dialoghi culturali. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, da BCC Pescia e Cascina e con il patrocinio del Comune di Lucca e della Fondazione Puccini di Lucca, prende avvio venerdì 2 maggio con “Rispettiamo le forme!”, primo concerto che vedrà protagonisti Filippo Rogai al flauto e Fabrizio Datteri al clavicembalo in un programma dedicato alle musiche di Francesco Geminiani, Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach. La prima serata inizierà alle 19 con l’incontro musicale, accessibile anche a chi non partecipa alla cena, compatibilmente con i posti disponibili.

Alle 20.30 seguirà una cena in autentico stile barocco, “tra candelabri, velluti e piatti ispirati al tema della serata”, come recita la brochure dell’evento. “La peculiarità di questa rassegna è la riscoperta del patrimonio musicale lucchese nel contesto europeo, con particolare attenzione al legame con Londra e Venezia, ma anche a suscitare curiosità su aspetti generali della cultura barocca a Lucca, tramite dialoghi, interventi di esperti o amanti dell’epoca storica”, spiega il Fabrizio Datteri, ideatore del progetto in qualità di Presidente dell’Associazione Musicalia APS. Il calendario, che si estenderà fino al 5 ottobre, prevede appuntamenti mensili con tematiche diverse: dalle “Sonate lucchesi” di maggio, con musiche di Francesco Manfredi e Francesco Geminiani, alla “Lucchesità londinese” di luglio.