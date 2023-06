Lucca, Appello al Sindaco e al Prefetto per Sanzioni Amministrative

Un appello al sindaco di Lucca e al prefetto da parte di un cittadino. "Le auto delle forze dell’ordine costrette a fare gincana tra i pedalatori senza casco, attorno a strette strade ai margini di piazza Napoleone. I moltissimi ciclisti e guidatori di monopattino non ha in funzione la luce davanti e moltissimi nemmeno la luce di dietro, non usano il casco e hanno il cellulare in mano. Indigna l’assenza di controlli ostentati da parte di carabinieri o polizia. Perché questa disattesa di adeguate sanzioni amministrative anche quando monopattini elettrici e biciclette sono guidate con una mano sola perché nell’altra il guidatore o la guidatrice sta parlando al telefonino? Chiediamo Sanzioni amministrative per assenza di luci di notte, di casco o guida al telefonino".