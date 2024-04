Lotta alle truffe. L’incontro

Nella sala Suffredini di Castelnuovo, su invito dell’amministrazione comunale, il maggiore Biagio Oddo comandante della Compagnia e il comandante della stazione luogotenente Sandro Gulisano hanno incontrato numerosi cittadini nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per la difesa degli anziani dal sempre più diffuso fenomeno delle truffe. Presenti il vicesindaco Chiara Bechelli e l’assessore Patricia Tolaini. Ci sono state poi le testimonianze dirette di due coraggiose donne castelnuovesi. La prima, vittima di una truffa qualche mese fa, ha raccontato la sua brutta avventura allo scopo di aiutare altre persone. La seconda ha raccontato come abbia sventato una truffa ai danni di una vicina di casa. Conforta che delle cinque truffe portate a termine nel territorio, i carabinieri abbiano identificato gli autori di tre di esse, tra cui un arresto in flagranza.