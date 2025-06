Lo sport che fa crescere. Tornei di fine anno nel segno del fair play

A Gallicano è sempre più diffusa, quando addirittura non di moda, tra i giovanissimi studenti dell’Istituto Comprensivo locale e loro amici, la filosofia del "fair play". Siamo in ambito sportivo, certamente, ma si può parlare in realtà di uno stile di vita diffuso, dove il "gioco leale" assume i connotati di elevato rispetto verso gli altri, di inclusione, di consapevolezza nelle proprie abilità e costituisce anche uno stimolo per sapere affrontare a testa alta le avversità passeggere, vincere e perdere stanno infatti sullo stesso piano formativo, senza dimenticare la sana competizione e il divertimento gioioso che comporta vivere tutto questo facendo parte di una squadra. Questo racconta Giancarlo Marchione, dinamico e coinvolgente docente di scienze motorie all’istituto Comprensivo di Gallicano, grazie al quale è nato anche il "Campus Sportivo", in continua crescita di adesioni, pronto alla verifica degli ultimi passi prima del fischio d’inizio degli ormai più che noti "Tornei sportivi di fine anno".

I più attesi e partecipati di tutta la Valle. Ieri, tra gli applausi e una tifoseria degna di nota, è partito il torneo di calcetto femminile agli Impianti Sportivi, mentre si prosegue questa sera, dalle 18, allo stadio "Silvio Toti" con quello maschile. Come di consueto, l’appuntamento odierno finirà per trasformarsi in una bella festa di fine anno, grazie alla collaborazione dell’U.S. Gallicano. E il coinvolgimento di genitori e insegnanti. Menù della serata: focacce leve, fagioli all’uccelletto, pasta al pomodoro, al ragù e patatine fritte, il tutto per recuperare buona parte delle energie disperse nelle competizioni.

L’organizzazione è capillare e ha i contorni dei migliori appuntamenti calcistici a livello nazionale, con tanto di inviati del canale YouTube del Campus, che trasmette le competizioni, trasformati in commentatori e intervistatori a bordo campo. Designazioni arbitrali dell’ultimo minuto, con protagonisti gli ex alunni dell’Istituto Comprensivo, insieme agli attuali che, a seconda delle loro competenze, saranno telecronisti, guardalinee, addetti al Var, alla musica e al servizio d’ordine. Dopo i tornei fair-play per classi, che si sono svolti nel corso dell’anno scolastico, a Gallicano torna dunque a farla da padrone la sana competizione e lo sport in tutti i suoi aspetti, che vedrà l’iscrizione nell’Albo d’Oro 2025.

Fiorella Corti