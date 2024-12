Lo shopping a Castelnuovo. Un sabato di iniziative ed eventi

Il conto alla rovescia verso il Natale sta entrando ormai nel vivo e l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, prosegue nell’organizzazione di appuntamenti per incentivare lo shopping nei negozi del capoluogo. Infatti, l’associazione ha sposato in pieno la campagna nazionale di Confcommercio: "Io compro sotto casa perché mi sento a casa". Saranno l’oratorio Anspi SS. Pietro e Paolo, l’associazione Comete e il coro Voci del Serchio i protagonisti del prossimo fine settimana. Si parte sabato 14 dicembre, dalle ore 14, con i giochi in famiglia proposti dall’oratorio, un "Corri con Babbo Natale" sul circuito storico del giro del pioppo di Castelnuovo tra il sagrato del Duomo, piazza Olinto Dini e l’area che ospita il Christmas Village. Iscrizione gratuita.