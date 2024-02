Limite a 30km all’ora. La Lega dice no

Capannori come Bologna? No grazie. Lo afferma la Lega che sostiene che sia meglio asfaltare le strade piuttosto che il limite di 30 orari. "I due autovelox ci sono già, il telelaser nuovo di zecca pure, il limite di velocità a 30 Km/h a Marlia e Carraia arriverà presto e se la sinistra vincerà le prossime elezioni è concreto il rischio che verrà esteso a tutta Capannori con buona pace dei cittadini che vivranno con l’incubo di essere multati per eccesso di velocità – spiegano gli esponenbti del Carroccio locale Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso - ma faremo di tutto affinchè questa idea i cui benefici sono tutti da dimostrare non venga estesa indiscriminatamente su tutto ma sia limitata laddove sia strettamente indispensabile ovvero nei luoghi densamente abitati, in quelli interessati da intensi volumi di traffico pedonale e ciclabile, nelle strade sulle quali si registra un alto tasso di incidenti". "Proprio su quest’ultimo aspetto - sostengono i consiglieri leghisti- abbiamo presentato una recente interrogazione chiedendo al sindaco di metterci a conoscenza dei dati sugli incidenti che avrebbero giustificato l’acquisto del telelaser ma a questa domanda non è stata data risposta. Se fosse stata davvero la sicurezza la vera preoccupazione, il sindaco uscente e il candidato sindaco Giordano Del Chiaro avrebbero pensato ad asfaltare le strade che sono tutte ricoperte di buche".

M.S.