Le giornate del Fai d’Autunno, tappa speciale al lago della Gherardesca

Il lago della Gherardesca, recentemente acquisito dal Comune di Capannori, entra nel club. Quello del Fai, Fondo per l’ambiente Italiano. grazie alla delegazione FAI di Lucca e Provincia entra a far parte delle visite speciali promosse nell’ambito delle Giornate FAI Nazionali d’Autunno. Questo sito di eccellenza naturalistica situato nella parte occidentale del "padule", ai piedi del monte Pisano, recentemente acquisito dal Comune di Capannori, sarà visitabile sabato 12 e domenica 13 ottobre. L’iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa svoltasi stamani (venerdì) nella sede del Comune alla quale hanno partecipato l’assessora al turismo Ilaria Carmassi, la Capo delegazione Fai Lucca e Provincia Lucilla Benvenuti e il vice presidente della delegazione Antonio Pellegrino.

"Siamo davvero molto soddisfatti che un luogo di Capannori sia stato inserito per la prima volta nelle visite previste dalle Giornate Fai - afferma l’assessora al turismo, Ilaria Carmassi - si tratta di un riconoscimento autorevole per l’importanza che riveste il Lago della Gherardesca a livello naturalistico, in particolare per la salvaguardia di varie specie animali e per questo ringrazio la delegazione FAI di Lucca e Provincia. Proprio per garantire la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione durante tutto l’anno di quest’area area che diventerà attrattiva per un turismo sostenibile".

Le visite saranno suddivise in due tornate mattina e pomeriggio sia sabato 12 che domenica 13 ottobre ed avranno la durata di un’ora. I visitatori saranno accompagnati da apprendisti Ciceroni, i ragazzi e le ragazze del polo scolastico Fermi-Giorgi con la supervisione di Legambiente Capannori e Piana Lucchese, e da volontari Fai: mattina dalle 10 alle 12.30 (orario di entrata ultimo gruppo) e dalle 14 alle 17.30. L’accesso è previsto da via del Porto.

Ma.Ste.