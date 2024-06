Le foto dei magici luoghi pucciniani

Successo anche per la mostra fotografica “Puccini e i suoi luoghi” inaugurata il 25 maggio alla Casermetta San Frediano sulle Mura, curata dall’associazione culturale”ArtisticaMente” e inserita nel Vivi Lucca 2024. La mostra resta aperta fino a domani 9 giugno data del finissage con uno speciale monologo di Laura Menesini (alle ore 17) sull’ultimo giorno di vita del Maestro.

All’evento inaugurale ha partecipato la regista Vivien Hewitt, consulente artistica del progetto, che è intervenuta con un excursus sulle immagini esposte da 11 fotografi e le 12 opere pucciniane, integrando le informazioni già a disposizione dei visitatori, con riferimenti e note particolari.

“Persone molto diverse tra loro, ciascuna col proprio linguaggio fotografico – ha sottolineato la Hewitt – hanno parlato con la propria voce e il risultato è un grande tributo a Giacomo Puccini e alle sue opere. Puccini, più di ogni altro compositore nella storia della musica, ha tratto ispirazione per la scrittura delle proprie opere, per le scenografie e gli allestimenti, dalle cose che lo circondavano e dai luoghi che amava. Ringrazio questo gruppo di fotografe e fotografi per il contributo di un univoco linguaggio fotografico attraverso espressioni artistiche personali. Ringrazio anche da parte di Ilaria Del Bianco e dei Lucchesi nel Mondo, che ospiterà questa mostra a Celle di Puccini, con gioia e piacere“. L’evento ha riscosso consensi di pubblico e di critica, per l’originalità del tema e la qualità delle immagini esposte. Un sentito ringraziamento a Rosella Simoncelli, presidente del gruppo “Musici e Sbandieratori della Città di Lucca”, quale partner dell’associazione e per la collaborazione.