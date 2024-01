Latitante torna a Lucca per vedere la famiglia: arrestato durante le feste di Natale

Lucca, 8 gennaio 2024 – Era ricercato dalla scorsa primavera per furti e rapine commessi nella zona di Lucca, la Polizia alla fine l’ha rintracciato in Spagna, più precisamente a Valencia, dove si era rifugiato per sfuggire alla cattura. Nonostante pendesse su di lui un mandato di arresto europeo, in quanto già condannato in via definitiva alla pena di quattro anni di reclusione, nessuno era riuscito a catturarlo. L’errore fatale è stato quello di cedere alla nostalgia di casa durante il periodo natalizio: l’uomo infatti era tornato nella sua città a bordo di una vettura con targa spagnola, per ricongiungersi con la moglie e i figli, in occasione delle feste di Natale. A quel punto, gli agenti di polizia di Lucca, che avevano ipotizzato un ritorno proprio in questa occasione, sono riusciti a rintracciarlo e a compiere l’arresto, mettendo così fine alla sua latitanza.