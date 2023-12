Droga tra Umbria e Calabria. Arrestato super-latitante

Secondo la sentenza che lo aveva condannato, aveva costituito, dal 2007 al 2010, insieme ad altri tre connazionali una vera e propria associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, per lo più cocaina tra Umbria e Calabria. Droga destinata, in particolare alle piazze di Todi, Perugia, Castrovillari e Villapiana. La Procura generale di Perugia, grazie alle attività del suo ufficio Sdi ha rintracciato e permesso il suo arresto a Durazzo. Le indagini sono partite da Orbetello, nel grossetano, dove ancora vivono stabilmente i familiari dell’uomo e grazie al loro monitoraggio costante, riferisce la Procura generale, è stato possibile verificare i contatti del ricercato e, di conseguenza, individuare l’attuale residenza e l’attività lavorativa del 53enne. Tutte le informazioni raccolte dall’Ufficio Sdi sono state comunicate direttamente all’Interpol che, tramite l’ufficio corrispondente di Tirana, ha portato avanti le ricerche fino all’individuazione del ricercato e al suo arresto. Il cittadino albanese, dopo la condanna definitiva inflitta oltre tre anni e mezzo fa, era latitante e deve scontare una pena di quattro anni e nove mesi di reclusione. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi da parte della polizia albanese che ha eseguito l’ordine di carcerazione della Procura generale di Perugia. Attualmente l’uomo è in attesa di estradizione verso l’Italia, dove sconterà la detenzione.