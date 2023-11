L’associazione “Apuane Libere“ protesta: "Perché lo sponsor con profumi del marmo?"

"Con enorme stupore e disappunto – scrive l’organizzazione di volontariato Apuane Libere – siamo venuti a conoscenza della collaborazione tra Lucca Comics and Games e la società “I profumi del marmo“ (Tesimas Srl), che realizza profumi nei quali inserisce polvere di marmo apuano. La società sarebbe uno sponsor level-up e sarebbe presente con un proprio stand alla manifestazione. Non solo: presenterà ai Comics 2023 tre prodotti in edizione limitata, tra i quali addirittura un profumo solido a base di polvere di marmo per il quale è stata realizzata un’etichetta speciale nientemeno che dalla Zecca di Lucca".

"Perché una fiera internazionale dei giochi e dei fumetti dovrebbe collaborare con un’azienda che fa profumi? Perché la Fondazione Zecca di Lucca dovrebbe realizzare un’etichetta per questa azienda? E, non ultimo, cosa c’entra il marmo - notoriamente inodore - con i profumi... e con i fumetti? Domande che probabilmente rimarranno senza risposta. Nel frattempo però, come comunicato agli organizzatori della manifestazione, non possiamo fare a meno di provare dolore pensando come quei profumi che vengono pubblicizzati siano stati creati. Pensando a come l’attività estrattiva nel bacino apuano abbia pesanti conseguenze negative sulla salute e la qualità della vita delle popolazioni, sull’ambiente, sul paesaggio e sul tessuto socio-economico. Non capiamo come l’immagine di Lucca Comics and Games, da sempre simbolo di bellezza e creatività, possa essere accostata a quella di distruzione, inquinamento offerta dallo spettacolo delle nostre montagne che scompaiono".