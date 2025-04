L’assessora Frediani lascia. Al suo posto in giunta spunta l’ipotesi Ceccarelli

L’assessora al commercio, allo sport, al Polo Tecnologico ed altro, Serena Frediani, si è dimessa. Dopo 11 anni, (due legislature con Menesini e il primo anno di quella di Del Chiaro), la decisione di dare uno stop alla politica attiva per motivi familiari, tra l’altro la Frediani è diventata madre di una bella bambina.

Il sostituto? Molti indizi portano a Gaetano Ceccarelli, molto esperto a livello amministrativo, da anni in politica e dello stesso gruppo, quello dei centristi, della Frediani. Per il manuale Cencelli che tiene gli equilibri della maggioranza, Ceccarelli sarebbe perfetto. Staremo a vedere. Certamente ci saranno alcuni spostamenti delle deleghe della Frediani: non ci sarà un "copia e incolla" con Ceccarelli ma avrà luogo una ridistribuzione.

Il sindaco, Giordano Del Chiaro, commenta: "Una decisione che ha preso parlandomene già alcune settimane fa, ovviamente con tristezza perché ama Capannori, ma poi è proprio questo grande amore per Capannori che le ha fatto scegliere. In questi 11 anni la vita di Serena è cambiata, e non poteva continuare a fare tutto bene come sempre, perché siamo umani e la giornata è di 24 ore. E pertanto, con senso di responsabilità verso i cittadini e con amore per il territorio, ha ritenuto opportuno dimettersi da assessore". "A me dispiace tantissimo – dichiara Del Chiaro – il mio legame con Serena è forte perché fatto di valori condivisi, amicizia e tanta stima, politica e personale. Ma comprendo la necessità di fare una scelta e mi colpisce come, anche in questo momento, Serena sappia mettere Capannori al primo posto. Quindi mi sento di dirle grazie per tutto quello che ha fatto e rimarrà comunque con noi e ci aiuterà in altro modo e con altro ruolo".

Massimo Stefanini