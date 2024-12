“L’altro ispettore“ lascia la nostra città. Le 6 puntate in onda in autunno-inverno

Si sono concluse le riprese della nuova fiction Rai “L’altro ispettore”, che affronterà l’importante tema delle morti bianche con una trama ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò. Dopo aver girato in alcuni dei luoghi più iconici del centro storico, la troupe ha concluso i lavori nella sede comunale di Palazzo Santini, trasformato per l’occasione nell’Ispettorato del Lavoro di Lucca e nell’ufficio del protagonista, l’ispettore Domenico Dodaro, interpretato dal celebre attore Alessio Vassallo. Nel cast anche Cesare Bocci, Francesca Einaudi, Barbara Enrichi e Massimiliano Galligani. La serie, prodotta da Anele, ha già ottenuto risonanza nazionale, con articoli su quotidiani e magazine, e grande visibilità sui social. Gli stessi attori protagonisti, sui loro profili social, hanno condiviso con grande frequenza immagini dei set e della città, accompagnate da commenti entusiasti sulla bellezza di Lucca. L’amministrazione comunale, e l’assessore al turismo Remo Santini in particolare, esprimono gratitudine a Rai Fiction, alla casa di produzione Anele e all’amministratrice delegata Gloria Giorganni, alla troupe e a tutte le maestranze per la professionalità dimostrata e per aver limitato al massimo i disagi. Le 6 puntate in onda in autunno-inverno 2025.