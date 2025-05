Ladri in azione nella Piana. Via trattore da 15mila euro

Dopo aver forzato i ganci del cancello, si sono introdotti nella rimessa dove hanno trafugato un trattore Ford del valore di circa 15mila euro. Furto la scorsa notte in località Gelsa, a Chimenti, nel territorio comunale di Altopascio, tra via Margine del Balzello e la provinciale denominata Livornese di Sotto.

"Il mezzo agricolo lo avevo lasciato a casa di mia madre, in una pertinenza – racconta il proprietario, Maurizio Pagni -, ma quando mi sono recato a prenderlo era sparito. Ho trovato l’effrazione, probabilmente necessaria per farlo uscire. Devono aver utilizzato un camion o un grosso furgone perché il trattore è pesante e inoltre c’era rimasta la fresa attaccata. Non è una bicicletta che te la carichi in spalla e la porti via... Sono sicuro che avessero un veicolo pronto per trasportarlo. Qualcuno mi ha riferito che spesso questi macchinari spesso vengono rivenduti all’estero. Purtroppo non si può mai stare tranquilli".

"Adesso sono costretto ad acquistarne uno nuovo, ma stavolta – aggiunge Pagni – farò in modo di dotarlo di GPS, per verificarne sempre la localizzazione satellitare". Su quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri. Si proverà anche a cercare e ad esaminare le immagini delle telecamere della videosorveglianza per ricavare indizi e informazioni utili sui soliti ignoti, o magari sul mezzo utilizzato per trasportare via il trattore. "Infatti – conclude Pagni, – sarebbe fondamentale poter verificare gli occhi elettronici posizionati sulle strade, mi sto informando anche da alcuni privati".

Massimo Stefanini