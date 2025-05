L’accensione motore a scoppio ricostruito di Barsanti e Matteucci

L’idea rivoluzionaria che ha cambiato il mondo torna a prendere vita. Il 21 maggio Lucca ospiterà un evento straordinario dedicato al motore a scoppio di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci: la macchina che, 170 anni fa, gettò le basi della moderna tecnologia motoristica. Nelle suggestive cornici della Chiesa di San Francesco e del Giardino degli Osservanti, la Fondazione Barsanti e Matteucci ne presenterà la ricostruzione fedele, frutto di un meticoloso lavoro condotto dal Club Moto d’Epoca Fiorentino (CMEF).

Dopo il debutto a Firenze, il motore sarà ora esposto e acceso davanti al pubblico lucchese, offrendo un’esperienza unica per riscoprire il genio e l’eredità dei due scienziati. L’evento, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia, del Comune di Lucca, del Sistema Museale della provincia di Lucca e dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) sarà un’occasione per raccontare una pagina di storia sempre attuale.

La giornata si aprirà alle 10 nella Chiesa di San Francesco con i saluti istituzionali, per poi lasciare spazio agli interventi di esperti del settore, tra cui docenti delle Università di Pisa e Firenze, che guideranno il pubblico in un viaggio attraverso l’evoluzione della tecnologia motoristica, dalle macchine a vapore fino all’intuizione rivoluzionaria dei due scienziati lucchesi. Saranno presenti Paolo Di Marco, che illustrerà il passaggio dalla macchina a vapore al motore di Barsanti e Matteucci, e Adriano Milazzo, che analizzerà l’eredità e l’impatto dell’invenzione nel panorama tecnologico successivo. L’appuntamento clou sarà l’accensione del motore ricostruito, alle 12.30 nel Giardino degli Osservanti. Sarà un momento di grande suggestione, in cui si potrà assistere alla messa in funzione della riproduzione fedele del motore a scoppio.